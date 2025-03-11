Доброволец из Карелии погиб в зоне боевых действий

В Олонецком районе прощаются с военнослужащим Евгением ПанчуевымФото: unsplash.com / Chirag K, администрация Олонецкого района В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Евгений Панчуев.
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