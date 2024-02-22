Власти Крыма хотят юридически отменить решение Хрущева от 1954 года

Владимир Карпов

Молодцы крымчане !!! Давно пора это было сделать !!! То же самое нужно сделать и в отношении других исконно русских территорий, которые сейчас находятся под властью Украины !!! Например, Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и другие города, исторически завоёванные и созданные на российских территориях, нужно официально объявить российскими со всеми вытекающими последствиями !!! При этом во всеуслышание объявить Украину оккупантом этих территорий !!! А то пока наши сопли жуют и тянут кота за хвост, Зеленский уже заявил о правах на российские территории ... А когда Путин официально заявит о правах на исконно русские территории, оккупированные Украиной ???