На днях исполнилось ровно 70 лет со дня передачи российского прежде Крыма Украине – случилось это 19 февраля 1954 года волевым решением тогдашнего руководителя ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
Власти Крыма хотят юридически отменить решение Хрущева от 1954 года
Комментарии
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Владимир Карпов
Давно пора !
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22 час.
Владимир Карпов
Молодцы крымчане !!! Давно пора это было сделать !!! То же самое нужно сделать и в отношении других исконно русских территорий, которые сейчас находятся под властью Украины !!! Например, Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и другие города, исторически завоёванные и созданные на российских территориях, нужно официально объявить российскими со всеми вытекающими последствиями !!! При этом во всеуслышание объявить Украину оккупантом этих территорий !!! А то пока наши сопли жуют и тянут кота за хвост, Зеленский уже заявил о правах на российские территории ... А когда Путин официально заявит о правах на исконно русские территории, оккупированные Украиной ???
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21 час.
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