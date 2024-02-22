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Нижегородская правда

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Власти Крыма хотят юридически отменить решение Хрущева от 1954 года

Власти Крыма хотят юридически отменить решение Хрущева от 1954 года

На днях исполнилось ровно 70 лет со дня передачи российского прежде Крыма Украине – случилось это 19 февраля 1954 года волевым решением тогдашнего руководителя ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Давно пора !
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22 час.
Владимир Карпов
Молодцы крымчане !!! Давно пора это было сделать !!! То же самое нужно сделать и в отношении других исконно русских территорий, которые сейчас находятся под властью Украины !!! Например, Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и другие города, исторически завоёванные и созданные на российских территориях, нужно официально объявить российскими со всеми вытекающими последствиями !!! При этом во всеуслышание объявить Украину оккупантом этих территорий !!! А то пока наши сопли жуют и тянут кота за хвост, Зеленский уже заявил о правах на российские территории ... А когда Путин официально заявит о правах на исконно русские территории, оккупированные Украиной  ???
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21 час.

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