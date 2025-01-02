НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 729 подписчиков

«Годы золотые». Учёба в институте

«Годы золотые». Учёба в институте

Человека во многом формирует его среда. Имея мать, кандидата исторических наук, преподавателя истории КПСС, я постоянно слышал о лекциях, семинарах, сдачах кандидатского минимума, «форме номер 6», студентах и её коллегах по кафедре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх