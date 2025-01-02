«Годы золотые». Учёба в институте

Человека во многом формирует его среда. Имея мать, кандидата исторических наук, преподавателя истории КПСС, я постоянно слышал о лекциях, семинарах, сдачах кандидатского минимума, «форме номер 6», студентах и её коллегах по кафедре.
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