Наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца

В Париже завершились торги, на которых распродали 285 личных вещей Брижит Бардо — от бриллиантовых колец и балеток Repetto до пишущей машинки, велосипеда Peugeot и экземпляра «Камасутры» .
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