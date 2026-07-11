Маникюр в технике колор-блок: как носить яркие цвета на ногтях летом 2026

Летом хочется цвета абсолютно во всем! В одежде, аксессуарах, в обуви, в каждой детали образа. Но если надевать яркие вещи с ног до головы решаются не все, то маникюр остается самым безопасным полем для экспериментов.
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