Русская весна
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Русская весна

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Во Франции рекламируют курсы самообороны после удара Макрона супругой

Во Франции рекламируют курсы самообороны после удара Макрона супругой

Французы предлагают курсы самообороны с обновленной рекламой, продолжая иронизировать над президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ранее в лицо ударила его супруга Брижит, следует из публикаций в соцсетях.

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