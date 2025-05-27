Во Франции рекламируют курсы самообороны после удара Макрона супругой

Французы предлагают курсы самообороны с обновленной рекламой, продолжая иронизировать над президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого ранее в лицо ударила его супруга Брижит, следует из публикаций в соцсетях.
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