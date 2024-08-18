Фигуристка Самоделкина поймала букет на свадьбе Трусовой и Игнатова

Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Казахстан, Софья Самоделкина поймала букет невесты на церемонии бракосочетания серебряной призерки Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и российского фигуриста Макара Игнатова.
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