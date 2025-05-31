ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    50 лет назад у нас ни у кого не было собственного жилья, поэтому девушек мы не водили к себе - некуда было. И ничего....Нет квартиры — не...
  • Валентин Воробьев
    Скучнющая статейка!Ненависть к Пугач...
  • Валерия
    Что же вы рассказываете про алкашню и быдло. У нормальных мужчин и женщин любое жилище в чистоте и порядкеНет квартиры — не...

«Брак 2025: Жена — комбайн, муж — пользователь. Кто в доме на самом деле работает?»

«Брак 2025: Жена — комбайн, муж — пользователь. Кто в доме на самом деле работает?»

    «Ты же жена!» Это как? Это кто? Это многозадачный бот, который:— готовит на 5 персон,— подаёт соус к каждому блюду,— качает детей одной рукой,— выслушивает нытьё взрослого мужика,— и при этом не имеет права быть уставшей? Современный брак — не союз двух людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх