«Брак 2025: Жена — комбайн, муж — пользователь. Кто в доме на самом деле работает?»

«Ты же жена!» Это как? Это кто? Это многозадачный бот, который:— готовит на 5 персон,— подаёт соус к каждому блюду,— качает детей одной рукой,— выслушивает нытьё взрослого мужика,— и при этом не имеет права быть уставшей? Современный брак — не союз двух людей.