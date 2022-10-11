Амурчанина задержали за избиение знакомой до смерти

Сотрудники УСК России по Амурской области расследуют уголовное дело об убийстве. По версии следствия, 38-летний житель Зеи во время совместного употребления спиртных напитков в доме на улице Комиссаровской крепко повздорил с 39-летней знакомой.
Сотрудники УСК России по Амурской области расследуют уголовное дело об убийстве. По версии следствия, 38-летний житель Зеи во время совместного употребления спиртных напитков в доме на улице Комиссаровской крепко повздорил с 39-летней знакомой.
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