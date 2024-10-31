Какой будет электрическая Lada e-Aura? Официальное фото

Сегодня в рамках программы сотрудничества АВТОВАЗа и «Ростелекома» по проекту «Аврора-авто» (о нем мы рассказывали ранее) президент, председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и группа руководителей и специалистов российского IT гиганта посетили площадку АО «АВТОВАЗ».