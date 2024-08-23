Крым подготовил предложения к проекту поправок в Федеральный закон о гостевых домах

Под председательством министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия состоялся круглый стол по вопросу рассмотрения проекта поправок Правительства РФ к федеральному законопроекту «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах».
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