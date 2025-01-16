Почему мигранты остаются, а русских выдворяют из страны: назревшая проблеме бюрократической машины Ольга БезродняяСовременная Россия сталкивается с противоречивыми процессами, когда речь заходит о гражданстве, депортациях и отношениях с соотечественниками, находящимися за пределами страны.
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