Почему мигранты остаются, а русских выдворяют из страны: назревшая проблеме бюрократической машины Ольга БезродняяСовременная Россия сталкивается с противоречивыми процессами, когда речь заходит о гражданстве, депортациях и отношениях с соотечественниками, находящимися за пределами страны.