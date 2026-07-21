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Более 300 домов в Красноярске получат чистые котлы: на модернизацию выделено 256 млн

Более 300 домов в Красноярске получат чистые котлы: на модернизацию выделено 256 млн

КРАСНОЯРСК, 21 июля, ФедералПресс. В Красноярске до конца текущего года 304 частных домовладения будут оснащены современными автоматическими котлами, которые придут на смену устаревшему оборудованию с ручной подачей топлива.

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