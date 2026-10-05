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ТАСС

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Песков: Россия обсуждает с США возможное сотрудничество в энергетике

Песков: Россия обсуждает с США возможное сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного сотрудничества в энергетической сфере, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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