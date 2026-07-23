Война с Ираном грозит Пентагону невыплатами: Хегсет просит помощь у Конгресса

Военная кампания против Ирана стремительно опустошает бюджет Министерства обороны США. Как сообщает РБК со ссылкой на выступление главы Пентагона Пита Хегсета в сенатском комитете по ассигнованиям, официальные затраты уже достигли $37,5 млрд, а по внутренним оценкам ведомства (данные NBC News) могут превысить $80–100 млрд с учётом восстановления баз, замены техники и пополнения арсеналов.