Лавров и Аракчи проводят встречу в Киргизии

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии. Источник фото: МИД России По данным корреспондента РИА Новости, встреча Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи проходит на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.