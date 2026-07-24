Лавров и Аракчи проводят встречу в Киргизии

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии. Источник фото: МИД России По данным корреспондента РИА Новости, встреча Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи проходит на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
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