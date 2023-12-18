К «Теще» — полстраны: комедия с Гузеевой вновь лидирует в прокате

Фильм «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой собрал за этот уикенд еще 74 млн рублей. Юбилейные «Елки 10» остаются на втором месте, заработав 72 млн, а дебютировавшая в минувшие выходные «Манюня: новогодние приключения» подвинула «Мальчика и птицу», собрав кассу в 70 млн рублей.