Politico: около 100 тыс. украинцев в США могут лишиться временной защиты

Примерно 100 тыс. граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах, могут столкнуться с потерей статуса временной защищенной категории TPS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым