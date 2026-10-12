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Пятый канал

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Мошенники просили деньги от имени министра образования Нижегородской области

Мошенники просили деньги от имени министра образования Нижегородской области

Аферисты создали поддельную страницу министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова. Об этом он сам рассказал в своем профиле в соцсетях.

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