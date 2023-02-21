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Вильфанд: опасное похолодание прогнозируется в ряде регионов России

Вильфанд: опасное похолодание прогнозируется в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы на 7-11°С ниже климатической нормы ожидаются в Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях и ряде других регионов России в ближайшие дни.

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