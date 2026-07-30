БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Майская демонстрация»: Огненный ад не покидает Одессу, но расширяется в сторону Николаева, Очакова и Херсона

«Майская демонстрация»: Огненный ад не покидает Одессу, но расширяется в сторону Николаева, Очакова и Херсона

Бандеровские эксперты ожидают мегаудар по Киеву, но надеются, что «Зеленский опять обманет Путина» Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Украинский OSINT «Николаевский Ванек» (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные вражеские источники) пригрозил жителям Киева мощнейшим ракетным ударом в самое ближайшее время.

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