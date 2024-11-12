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Парламентская газета

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С пересадкой чиновников на общественный транспорт решили повременить

С пересадкой чиновников на общественный транспорт решили повременить

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом.

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Комментарии
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Галина Малыхина
А зря... Чиновники бы прочувствовали на себе все трелести своих транспортных реформ...
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