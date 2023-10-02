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В ЛНР задержали местного жителя за передачу Украине сведений о ВС РФ

В ЛНР задержали местного жителя за передачу Украине сведений о ВС РФ

На территории Луганской народной республики (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществили задержания местного жителя, который подозревается в передаче украинской стороне сведений о Вооруженных силах Российской Федерацией.

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