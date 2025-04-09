Очередной провал Sweet Baby Inc: South of Midnight показывает крайне низкий пиковый онлайн в Steam на релизеВчера состоялся релиз экшена South of Midnight на PC и Xbox Series X/S от студии Compulsion Games и компании Microsoft.
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