«Ноттингем» побил рекорд клубов АПЛ по числу трансферов за одно окно, подписав 21 новичка

«Ноттингем Форест» побил рекорд английский клубов по числу новичков за одно трансферное окно. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в АПЛ, за лето подписал 21 игрока и побил рекорд по числу новичков, установленный «Кристал Пэлас» в 2013 году.
«Ноттингем Форест» побил рекорд английский клубов по числу новичков за одно трансферное окно. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в АПЛ, за лето подписал 21 игрока и побил рекорд по числу новичков, установленный «Кристал Пэлас» в 2013 году.
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