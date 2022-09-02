Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

«Ноттингем» побил рекорд клубов АПЛ по числу трансферов за одно окно, подписав 21 новичка

«Ноттингем Форест» побил рекорд английский клубов по числу новичков за одно трансферное окно. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в АПЛ, за лето подписал 21 игрока и побил рекорд по числу новичков, установленный «Кристал Пэлас» в 2013 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх