Власти Польши обязали 15 россиян и белорусов покинуть страну после попытки принять участие в чемпионате мира по каратэ среди молодежи, несмотря на действующие ограничения для спортсменов из России Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый «Теремок». ...
- И «Достучаться до л...
- Глава минобороны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым