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У продукции автопроизводителей Geely и Haval на российском рынке появился кроссовер-конкурент

У продукции автопроизводителей Geely и Haval на российском рынке появился кроссовер-конкурент

На российском рынке появился новый китайский кроссовер Forthing T5. Считается, что автомобиль станет конкурентом Geely Coolray и Haval Jolion, однако он немного больше их по габаритам.

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