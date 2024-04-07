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От любви до ненависти: Настю Каменский и Потапа обвинили в сговоре лицемерии

От любви до ненависти: Настю Каменский и Потапа обвинили в сговоре лицемерии

Супружеская пара Настя Каменских и Потап когда-то были кумирами русской публики, били рекорды по прослушиваниям и были востребованы на каждом мероприятии, но все изменилось после начала спецоперации на Украине.

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Сергей Oблезов
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