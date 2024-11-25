Тренер Дани Милохина: если закрепимся в США, то бой с Майком Тайсоном станет возможным

Тренер Зорик Степанян, который обучает боксу известного российского блогера и тиктокера Даню Милохина, не исключил возможности проведения боя между своим 22-летним подопечным и легендарным американским боксером Майком Тайсоном.
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