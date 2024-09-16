Биржевой волк: Как в Омской области чиновника уволили за скупку западных акций, но он вернулся в своё кресло

605 прочтений Вчера В Омской области случилась юридическая коллизия, претендующая на политическую сенсацию, — уволенный летом «в связи с утратой доверия» глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов на днях снова занял свою должность.
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