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Геополитика испорченного зерна: Казахстан в четыре раза увеличил поставки пшеницы в Китай

Геополитика испорченного зерна: Казахстан в четыре раза увеличил поставки пшеницы в Китай

Экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана в Китай, включая пшеницу, ячмень и другие зерновые, увеличился в четыре раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом, достигнув рекордных 2,2 миллиона тонн.

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