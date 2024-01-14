Геополитика испорченного зерна: Казахстан в четыре раза увеличил поставки пшеницы в Китай

Экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана в Китай, включая пшеницу, ячмень и другие зерновые, увеличился в четыре раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом, достигнув рекордных 2,2 миллиона тонн.
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