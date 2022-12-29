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У «Бруклина» 10 побед подряд, это самая продолжительная серия в сезоне-22/23

«Бруклин» в среду одолел «Атланту» со счетом 108:107, одержав 10-ю победу подряд. Победная серия бруклинского клуба – самая продолжительная в нынешнем сезоне НБА для всех команд лиги.

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