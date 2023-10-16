Япония призвала Россию возобновить импорт рыбной продукции

Директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава на встрече с временным поверенным в делах РФ в Японии Геннадием Овечко в очередной раз выразил сожаление в связи с приостановкой Москвой импорта японской морской продукции и призвал отменить это решение.