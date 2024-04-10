В Свердловскую область поступила бесплатная вакцина против клещевого энцефалита для детей и взрослых

Свердловская область получила около 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Их закупили за счёт средств областного бюджета в рамках региональной программы “Общественное здоровье уральцев”, утверждённой губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили в пресс-службе правительства региона.