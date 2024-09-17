15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 – наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.