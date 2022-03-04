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Следком за 2021 год в Крыму раскрыл 177 преступлений прошлых лет

Следственный комитет за 2021 год раскрыл 177 преступлений прошлых лет в Крыму. Число расследованных тяжки и особо тяжких преступлений возросло на 24%.

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