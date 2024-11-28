Зверев подал больше всех эйсов за год, Рублев – пятый

Александр Зверев в 2024-м выполнил больше всех эйсов в ATP-туре. Он подал навылет 797 раз. На втором месте Хуберт Хуркач (736), на третьем – Тэйлор Фриц (725), на четвертом – Бен Шелтон (619), на пятом – Андрей Рублев (578).