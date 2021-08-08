Несекретные материалы

13 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Зуев
    Уж чья бы мычала.МИД Азербайджана ...
  • Alexandr Parilov
    Все бы хорошо, но вклад России в мировой ВВП во многом определяется экспортом природных ресурсов. Давайте посчитаем в...Вклад России и ст...
  • Николай Титов
    Это не более чем жонглирование цифрами. Почему автор, рассуждая о мировом ВВП, не привел данные по США, Англии, Фр...Вклад России и ст...

Ещё зима не настала, а уже такой переполох вокруг газа

Ещё зима не настала, а уже такой переполох вокруг газа

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысив 540 долларов за тысячу кубометров Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод "Ямал — Европа" после возгорания на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх