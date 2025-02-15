Потоки крови дозируются по национальному признаку: Как Киев бросает русскоязычных на убой

вопрос интересный . потому что дураки потому что нет национального самосознания .

Evgenija Palette

Так, с 17 года это самое НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ медленно, но верно, намеренно РАЗРУШАЕТСЯ всякой косотой, Кавказом, прибалтами... - всеми, кто одним своим присутствием и НАВЯЗАННЫМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ разбавляет РУССКИЙ ЭТНОС, запретив даже говорить о нем...