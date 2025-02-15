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Царьград

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Потоки крови дозируются по национальному признаку: Как Киев бросает русскоязычных на убой

Потоки крови дозируются по национальному признаку: Как Киев бросает русскоязычных на убой

Командование украинских вооружённых сил в первую очередь направляет на фронт подразделения, состоящие из русскоязычных жителей территорий, контролируемых Киевом.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
вопрос интересный .  потому что  дураки  потому что нет  национального   самосознания  .
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20 час.
Игорь Васиков
Бедные несчастные. А сдаться нет желания?
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20 час.
Evgenija Palette
Так, с 17 года это самое НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ медленно, но верно, намеренно РАЗРУШАЕТСЯ всякой косотой, Кавказом, прибалтами... - всеми, кто одним своим присутствием и НАВЯЗАННЫМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ разбавляет РУССКИЙ ЭТНОС, запретив даже говорить о нем...
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15 час.
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