Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ

Российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ

Не рыночные отношения О беспределе мигрантов в Воронеже Неоднократно уже отмечалось, что рынки в нашей стране стали излюбленным пристанищем мигрантов, а рыночные отношения на них давным-давно переросли в криминальные.

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