Российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ

Не рыночные отношения О беспределе мигрантов в Воронеже Неоднократно уже отмечалось, что рынки в нашей стране стали излюбленным пристанищем мигрантов, а рыночные отношения на них давным-давно переросли в криминальные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии