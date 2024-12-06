Превратится ли Мозамбик в вилайет?

«Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для Огня» (Коран, сура аль Имран, айят 10) Борьба с терроризмом уже не один год является неизменным пунктом повестки работы многочисленных конференций, симпозиумов, форумов и прочих коллоквиумов, этой теме посвящены десятки резолюций СБ ООН и других не менее авторитетных международных организаций.