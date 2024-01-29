WP: Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за удар БПЛА по базе США

Исламское сопротивление Ирака заявило, что берет на себя ответственность за удар, который был нанесен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по военной базе Соединенных Штатов Америки, которая располагалась на северо-восточной территории Иордании.
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