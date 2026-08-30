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Как мигрень связана с депрессией: мнение невролога из Новосибирска

Взаимосвязь мигрени и депрессии Мигрень и депрессия нередко проявляются одновременно: люди с мигренью сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами в три раза чаще, чем те, кто не страдает от головных болей.

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