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Крымская газета

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Гоцанюк объяснил, почему бензин по 100 рублей быстро заканчивается

Гоцанюк объяснил, почему бензин по 100 рублей быстро заканчивается

Объёмы поставок временно не покрывают полную потребность из-за усиления мер безопасности, изменения логистических маршрутов и погодных условий, поэтому бензин по 100 рублей быстро заканчивается.

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