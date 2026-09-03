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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Ретейлер X5 попросил Путина отменить порог рыночной доли торговых сетей

Ретейлер X5 попросил Путина отменить порог рыночной доли торговых сетей

Крупнейший российский ретейлер X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить 25-процентный порог, который запрещает торговым сетям открывать новые магазины после достижения этой доли на рынке регионов и муниципалитетов, узнали «Коммерсантъ» и РБК.

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