В России приостановили экспорт тростникового и свекловичного сахара

В России вступил в силу запрет на экспорт сахара, сообщило информационное агентство «Интерфакс». Как отметили в правительстве РФ, запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы будет действовать до 31 августа 2024 года.