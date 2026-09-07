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Long trade

Long trade Silver Futures COMEX:SI1! davidjulien369 SI1! SILVER FUTURES — POC / VALUE READ Sunday, 6 September 2026 Entry Time: 9:00 PM NY Time Session: Tokyo Session PM Direction: Buyside Entry: 66.

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