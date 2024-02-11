Мой ли это человек? 6 вещей, к которым женщинам стоит присмотреться при выборе партнера

В самом начале отношений многие женщины обращают внимание не только на внешность мужчины, но и и на его образование, материальное положение, пытаясь представить, свое будущее с ним и каким бы он был мужем.
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