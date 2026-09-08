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Актер Станислав Дужников рассказал, что сбросил 100 кг благодаря небольшим порциям еды

Актер Станислав Дужников рассказал, что сбросил 100 кг благодаря небольшим порциям еды

На премьере фильма «Охота на императора» актер Станислав Дужников рассказал KP.RU , как избавился от ста килограммов лишнего веса.

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