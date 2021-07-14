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Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным

Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным

Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным Алла ШуваловаСейчас в России кроме ежемесячного пособия по беременности, которое выплачивается с 1 июля этого года, беременные женщины смогут получить еще и единовременную выплату.

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